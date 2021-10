Altri 3 235 contagi e 39 decessi in Italia per Covid | calano i ricoveri in terapie intensiva

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Buone notizie, i numeri delsono in calo: In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi: sono 2.872 (ieri 2.968), con un calo di 96 unità rispetto a ieri. Sono 415 i ricoverati in ...

Ultime Notizie dalla rete

...e del ministero della Salute Sono 3.i contagi da covid 19 in Italia oggi, 6 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati39 ...Sono 3.i contagi da covid 19 in Italia oggi, 6 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati39 morti che portano il totale ...In terapia intensiva sono ricoverati 415 pazienti (18 meno di ieri) con 24 ingressi del giorno (ieri 18). Nelle regioni. Oggi la regione italiana con il maggior numero di nuovi positivi registrati è l ...Crescono i nuovi casi di positività al Covid-19 mentre sono in diminuzione i ricoveri e gli ingressi in terapia intensiva. Lo dimostra il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia del ministero della ...