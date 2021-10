Ajax, stagione finita per l'ex Roma Stekelenburg (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AMSTERDAM ( Olanda ) - Maarten Stekelenburg appende i guantoni per questa stagione. Il portiere 39enne dell' Ajax , ed ex Roma , dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico all'anca che lo terrà ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AMSTERDAM ( Olanda ) - Maartenappende i guantoni per questa. Il portiere 39enne dell', ed ex, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico all'anca che lo terrà ...

