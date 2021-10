Whatsapp: sette ore di buio totale. Dove sono finite le rassicuranti spunte blu? (Di martedì 5 ottobre 2021) sette ore di buio totale, di blackout, di coma profondo digitale: Whatsapp bloccato, Facebook bloccato, Instagram bloccato. Crollo planetario, crollo planetario delle tre piattaforme, in concomitanza con l’intervista rilasciata a 60 minutes della talpa bionda Frances Haugen. Di Instagram non mi frega nulla, di Facebook qualcosina, ma è il blocco di Whatsapp a ferirmi, a farmi scoprire che sono un drogato di meme, vocali, messaggini, video personali e video con link. Dovrebbero colpirmi i problemi legati alla democrazia e alla privacy, invece è solo il mio mondo interiore che mi interessa. Vittima di un autismo da Whatsapp conclamato, consapevole di questa mia deformità, annaspo, mi angoscio, quasi soffoco. sono pronto a barattare tutti i miei gusti, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021)ore di, di blackout, di coma profondo digitale:bloccato, Facebook bloccato, Instagram bloccato. Crollo planetario, crollo planetario delle tre piattaforme, in concomitanza con l’intervista rilasciata a 60 minutes della talpa bionda Frances Haugen. Di Instagram non mi frega nulla, di Facebook qualcosina, ma è il blocco dia ferirmi, a farmi scoprire cheun drogato di meme, vocali, messaggini, video personali e video con link. Dovrebbero colpirmi i problemi legati alla democrazia e alla privacy, invece è solo il mio mondo interiore che mi interessa. Vittima di un autismo daconclamato, consapevole di questa mia deformità, annaspo, mi angoscio, quasi soffoco.pronto a barattare tutti i miei gusti, i ...

Advertising

fanpage : Dopo quasi sette ore, i social network di Mark Zuckerberg sono finalmente tornati online. Cosa avrebbe provocato qu… - ilfattoblog : Whatsapp: sette ore di buio totale. Dove sono finite le rassicuranti spunte blu? - digitalia_bc : - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Facebook, Instagram, Messenger e Whatsapp sono andati in down per ben sette ore. In fondo, non è stato per tutti così male.… - c_pradelli : RT @MiTomorrow: Facebook, Instagram, Messenger e Whatsapp sono andati in down per ben sette ore. In fondo, non è stato per tutti così male.… -