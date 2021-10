Voto Comunali, Vasto con scrutinio ancora in corso, ma certo il ballottoggio (Di martedì 5 ottobre 2021) Chieti - A Vasto è ancora in corso lo scrutinio in alcune sezione, ma l'orientamento è certo il sindaco uscente Francesco Menna con il 46,27% va al ballottaggio con il candidato del centrodestra Guido Giangiacomo, che ha conquistato il 20,01% dei voti Gli altri candidati hanno ottenuto, Alessandra Notaro ha ottenuto un lusinghiero 18,21% con 3.845 voti e sarà decisiva, con il suo polo civico, per il ballottaggio. Bene anche Dina Nirvana Carinci, sostenuta dal Movimento cinque stelle e da due liste civiche: ha ottenuto 2.226 voti, pari al 10,54%. Angela Pennetta si è fermata al 3,74% e Anna Rita Carugno all’1,24%. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 5 ottobre 2021) Chieti - Ainloin alcune sezione, ma l'orientamento èil sindaco uscente Francesco Menna con il 46,27% va al ballottaggio con il candidato del centrodestra Guido Giangiacomo, che ha conquistato il 20,01% dei voti Gli altri candidati hanno ottenuto, Alessandra Notaro ha ottenuto un lusinghiero 18,21% con 3.845 voti e sarà decisiva, con il suo polo civico, per il ballottaggio. Bene anche Dina Nirvana Carinci, sostenuta dal Movimento cinque stelle e da due liste civiche: ha ottenuto 2.226 voti, pari al 10,54%. Angela Pennetta si è fermata al 3,74% e Anna Rita Carugno all’1,24%. leggi tutto

