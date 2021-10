Ultime Notizie Roma del 05-10-2021 ore 19:10 (Di martedì 5 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Rita studio via Libera del Consiglio dei Ministri ha la delega per la riforma fiscale assenti ministri della Lega che non vogliono la riforma del catasto per l’attuazione si potranno usare i 2 miliardi nel 2022 un miliardo nel 2023 dal fondo per la riforma è creato con l’ultima manovra le risorse potranno essere integrate con nuove entrate derivanti dalla lotta all’evasione l’opzione della delega non dovrà pesare sui conti pubblici decreti che richiedono fondi andranno contestualmente dopo quelli che riferiscono e riferiscono le risorse necessarie previsto un graduale superamento del Irap garantendo il finanziamento del fabbisogno sanitario essendo una delega Ci saranno comunque altri momenti di confronto assicura draghi che sulle rendite catastali dice se ne riparlerà solo nel 2026 obbligo di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Rita studio via Libera del Consiglio dei Ministri ha la delega per la riforma fiscale assenti ministri della Lega che non vogliono la riforma del catasto per l’attuazione si potranno usare i 2 miliardi nel 2022 un miliardo nel 2023 dal fondo per la riforma è creato con l’ultima manovra le risorse potranno essere integrate con nuove entrate derivanti dalla lotta all’evasione l’opzione della delega non dovrà pesare sui conti pubblici decreti che richiedono fondi andranno contestualmente dopo quelli che riferiscono e riferiscono le risorse necessarie previsto un graduale superamento del Irap garantendo il finanziamento del fabbisogno sanitario essendo una delega Ci saranno comunque altri momenti di confronto assicura draghi che sulle rendite catastali dice se ne riparlerà solo nel 2026 obbligo di ...

Advertising

pomeriggio5 : Siamo in onda con #Pomeriggio5, tutte le ultime notizie di cronaca e attualità per informarvi al meglio - Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della dif… - Agenzia_Ansa : Nelle Rsa la mortalità settimanale per l'infezione da Sars-CoV-2 è diminuita nettamente dall'inizio della campagna… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: 2.466 contagi e 50 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,76%. Calano terapie intensive e ri… - cremaonline : Calcio: il bomber Andrea Ferretti con la maglia del #Crema clicca il link per i dettagli -