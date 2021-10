TFA sostegno VI ciclo, date e indicazioni prova scritta: analisi di un caso scolastico oppure domande a risposta aperta (Di martedì 5 ottobre 2021) TFA sostegno VI ciclo: conclusa la preselettiva, si passa alle prove scritte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 ottobre 2021) TFAVI: conclusa la preselettiva, si passa alle prove scritte. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo, date e indicazioni prova scritta: analisi di un caso scolastico oppure domande a risposta ap… - TecnicaScuola : TFA Sostegno VI ciclo, ammessi alle prove scritte e date di svolgimento: info dalle Università --… - ProDocente : Permessi diritto allo studio 150 ore docenti e ATA: 15 novembre scade domanda per TFA sostegno, corsi, lauree. No p… - orizzontescuola : Permessi diritto allo studio 150 ore docenti e ATA: 15 novembre scade domanda per TFA sostegno, corsi, lauree. No p… - AniefTorino : Eurosofia si congratula con i tutti i corsisti che hanno superato le prove preselettive del Tfa sostegno VI ciclo.… -