Si torna a ballare | c' è il sì alla riapertura delle discoteche 

Roma, 5 ottobre 2021 - Si, in pista senza la mascherina, ma soltanto in pochi e con Green pass . Le discoteche ripartono in zona bianca con il limite del 35% di presenze al chiuso rispetto alla capienza del ...Si, in pista senza la mascherina, ma soltanto in pochi e con Green pass. Le discoteche ripartono in zona bianca con il limite del 35% di presenze al chiuso rispetto alla capienza del ...Le discoteche riapriranno con una capienza del 35% al chiuso e 50% all'aperto. L'ok del Cts, però, non è stato preso bene da tutti. "Inaccetabile, costi ingenti che non potremo coprire" ...Si torna a ballare, in pista senza la mascherina, ma soltanto in pochi e con Green pass. Le discoteche ripartono in zona bianca con il limite del 35% di presenze al chiuso rispetto alla capienza del l ...