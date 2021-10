Salvini: sulla riforma del fisco la Lega non dà mandati in bianco (Di martedì 5 ottobre 2021) Il "non voto della Lega alla deLega fiscale" è arrivato "perchè non contiene quello che c'era negli accordi". Il leader della Lega Matteo Salvini ha spiegato in conferenza stampa alla Camera perché i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Il "non voto dellaalla defiscale" è arrivato "perchè non contiene quello che c'era negli accordi". Il leader dellaMatteoha spiegato in conferenza stampa alla Camera perché i ...

borghi_claudio : Salvini sta mettendo alcuni puntini sulle i sulla delega fiscale in conferenza stampa. - lauraboldrini : La Lega ha già iniziato a scaricare il flop delle amministrative sul governo. Non avevamo dubbi. Oggi disertano i… - VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - EugenioCardi : RT @ElisabettaGall7: Il rifiuto di #Salvini di far partecipare la Lega alla riunione del governo sulla delega fiscale è la conferma che gli… - VedeleAngela : RT @fdragoni: La prepotenza come metodo di governo #Draghi. Bene molto bene ha fatto Matteo Salvini anche se non ha i numeri per resistere… -