Salvini fugge da una riforma fiscale fatta a misura di Lega

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il suo ideale diDraghi l’aveva descritto nel primo discorso al Parlamento, indicando ladanese del 2008: il governo nomina una commissione di esperti, che incontra i partiti e le parti sociali e presenta una proposta organica al Parlamento che prevede la riduzione della pressionedi due punti di pil. Ma le cose in Italia, ovviamente, sono più complicate. E così il primo passo di questo percorso si apre con lo strappo dellache abbandona la cabina di regia e diserta il Consiglio dei ministri perché la decontiene il riordino del catasto. Si tratta, in tutta evidenza, della reazione immediata di Matteoalla sconfitta elettorale delle amministrative: sventolare la bandiera anti tasse per ...

Il che non riempie di gioiae Meloni. (In Calabria la sinistra avrebbe perso comunque, però ... Destra ferita per il governo Draghi non è nemico che, è sostegno che scricchiola e forse ...Così il leader della Lega, Matteo, che sottolinea: 'Abbiamo scelto i migliori candidati ... 'La Patria Europa può essere l'approdo anche per chidalla schiavitù'. Il Premio Nobel per la ...Destra ferita, pesantemente ferita dal voto amministrativo di Ottobre. In particolare ferita la Lega, ferita nelle aspettative e nei numeri. Il candidato Bernardo, candidato delle tre destre in coaliz ...Il finale della campagna si gioca sullo scambio di battute calcistiche. Beppe Sala afferma che «giocare il ruolo del favorito è bello ma è come quando la Juventus perde la Champions e gli altri sono p ...