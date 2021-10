Omicidio in un bar del Torinese: uccisa a coltellate una donna (Di martedì 5 ottobre 2021) Omicidio nella notte nel Torinese: una donna di 44 anni è stata uccisa a coltellate in un bar di Luserna San Giovanni. Il responsabile è stato fermato subito dopo l’aggressione. Ancora in corso le indagini per accertare il movente del delitto. via Google MapsNotte di sangue a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino. Intorno all’1:30 un uomo extracomunitario ha accoltellato a morte una donna in un locale di via I maggio, il Bar Primavera, e ne ha ferito altre due, che avevano tentato di difenderla. Secondo quanto si apprende la vittima, Carmen De Giorgi, di 44 anni, sarebbe stata uccisa dopo aver respinto le insistenti avances dell’omicida, un marocchino di 34 anni di nome Medhi Hounafi. Dalle prime indiscrezioni la donna lavorava ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 ottobre 2021)nella notte nel: unadi 44 anni è statain un bar di Luserna San Giovanni. Il responsabile è stato fermato subito dopo l’aggressione. Ancora in corso le indagini per accertare il movente del delitto. via Google MapsNotte di sangue a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino. Intorno all’1:30 un uomo extracomunitario ha accoltellato a morte unain un locale di via I maggio, il Bar Primavera, e ne ha ferito altre due, che avevano tentato di difenderla. Secondo quanto si apprende la vittima, Carmen De Giorgi, di 44 anni, sarebbe statadopo aver respinto le insistenti avances dell’omicida, un marocchino di 34 anni di nome Medhi Hounafi. Dalle prime indiscrezioni lalavorava ...

