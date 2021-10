Manuel Bortuzzo parla con Aldo della sua ex | “Lei mi conosce e sa che avevo bisogno”

Advertising

infoitcultura : GfVip, Lulù si infila nel letto di Manuel Bortuzzo: la sorella Jessica è costretta ad intervenire - infoitcultura : Grande Fratello Vip, la lettera della ex che commuove Manuel Bortuzzo - infoitcultura : Manuel Bortuzzo parla con Montano della lettera dell’ex fidanzata - Video - zazoomblog : GF Vip 6 ecco perché Manuel Bortuzzo e la sua Federica si sono lasciati - #perché #Manuel #Bortuzzo #Federica… - infoitcultura : Lulù Selassié e la gelosia verso Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip: pioggia di critiche dal web -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

e Aldo Montano hanno apprezzato molto i discorsi di Casella.Un momento commovente è arrivato quando Federica Pizzi, ex fidanzata di, ha fatto una sorpresa al VIP.è apparso molto felice per la lettera ricevuta da Federica: ma come ha ...Pt.2#gfvip pic.twitter.com/OfbFBi1fvc — I 3 MOSCHETTIERI (@MOOSCHETTIERI) October 5, 2021. La missiva di Federica Aldo e Manuel parlano di Federica, la sua ex fidanzata. Manuel Bortuzzo parla con Mont ...Proprio poco prima che si spegnessero le luci della Casa, si è consumato il “letto gate”, notato subito dagli utenti dei social. Cosa è successo tra i due durante la notte Foto: Ufficio Stampa Mediase ...