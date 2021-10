M5S flop in Campania. Nei comuni dove presenta il simbolo percentuali da prefisso telefonico (Di martedì 5 ottobre 2021) Il M5s evapora nelle amministrative campane, territorio di riferimento per il presidente della Camera Roberto Fico e per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Tiene solo a Napoli (dove, trainato dal sindaco Manfredi, conserva le percentuali del 2016, oltre il 9 per cento), mentre nel resto dei campanili raccoglie percentuali da prefisso telefonico. L’effetto Conte non c'è stato e dal plebiscito elettorale per i grillini delle politiche del 2018 non c'è traccia. Non ha avuto alcun impatto neanche l’elettorato femminile, che ha gremito ogni performance pubblica dell’avvocato di Volturara Appula. L’elenco dei numeri elettorali pentastellati nei comuni simbolo della regione amministrata dal governatore De Luca parte da Salerno: qui il candidato sindaco Elisabetta ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Il M5s evapora nelle amministrative campane, territorio di riferimento per il presidente della Camera Roberto Fico e per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Tiene solo a Napoli (, trainato dal sindaco Manfredi, conserva ledel 2016, oltre il 9 per cento), mentre nel resto dei campanili raccoglieda. L’effetto Conte non c'è stato e dal plebiscito elettorale per i grillini delle politiche del 2018 non c'è traccia. Non ha avuto alcun impatto neanche l’elettorato femminile, che ha gremito ogni performance pubblica dell’avvocato di Volturara Appula. L’elenco dei numeri elettorali pentastellati neidella regione amministrata dal governatore De Luca parte da Salerno: qui il candidato sindaco Elisabetta ...

Il flop degli immigrazionisti: Lucano escluso dal consiglio regionale ... ma il flop della sua stessa lista, "Un'altra Calabria è possibile" , che si è fermata al 2,3 per ...46 per cento si è imposto nettamente sulla candidata di Pd e M5S, Amalia Cecilia Bruni e sullo stesso ...

Chat infuocate: "Dimissioni, vai a fare in c...". Cosa succede nel M5S ilGiornale.it M5S flop in Campania. Nei comuni dove presenta il simbolo percentuali da prefisso telefonico Nella regione di Fico e Di Maio, i pentastellati confermano i voti del 2016 solo a Napoli, mentre registrano un tracollo rispetto alle percentuali plebiscitarie delle politiche 2018. Risultati modesti ...

Il (mezzo) flop dei partiti no-vax alle Comunali Al sud non è andata molto meglio al Movimento 3V. Il piatto piange a Roma dove il candidato della lista ha raccolto lo 0,64% dei voti, e anche a Napoli con lo 0,52 Nelle città medio-grandi i candidati ...

