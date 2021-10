Lista Raggi | Mirolla | Roma restituita al malaffare

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 ottobre 2021)– “Ini si sono arresi, è statala Capitale al. Con Michetti o Gualtieri ci sarà una gestione consociativa della città”. Così Miriam, candidata nellacivica Virginiae professoressa all’Accademia Belle Arti, commentando l’esito del voto a ‘Gli Inascoltabili’, programma di New Sound Level Fm90. “Virginia ha fatto una scelta di legalità che fa paura- ha continuato- Io credo invece che con Michetti o con Gualtieri si ripartirà da dove le cose erano state lasciate cinque anni fa. Noi purtroppo non potremo fare altro che sorvegliare su come saranno utilizzati i soldi che arriveranno per il Pnrr, il Giubileo, l’Expo ecc…” “Mea culpa? Assolutamente, ma la stampa ci è stata ostile mistificando tutto quello che veniva fatto. ...