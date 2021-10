Life is Strange: True Colors, la nuova patch introduce i 60 FPS per next gen (Di martedì 5 ottobre 2021) Continua il supporto per Life is Strange: True Colors da parte di Deck Nine: è stata infatti di recente rilasciata una patch che aggiunge la possibilità di selezionare i 60 FPS dal menu di gioco L’ultima fatica di Deck Nine Games, che risponde al nome di Life is Strange: True Colors, è stata rilasciata all’inizio dello scorso mese. A partire dallo scorso 10 settembre infatti, molti giocatori hanno potuto buttarsi in questa bellissima avventura fatta di poteri soprannaturali e drammi adolescenziali (e di cui troverete qui la recensione). Alla luce di questo successo e della recente uscita del DLC Wavelengths, Deck Nine ha continuato anche in altri modi a supportare Life is Strange: ... Leggi su tuttotek (Di martedì 5 ottobre 2021) Continua il supporto perisda parte di Deck Nine: è stata infatti di recente rilasciata unache aggiunge la possibilità di selezionare i 60 FPS dal menu di gioco L’ultima fatica di Deck Nine Games, che risponde al nome diis, è stata rilasciata all’inizio dello scorso mese. A partire dallo scorso 10 settembre infatti, molti giocatori hanno potuto buttarsi in questa bellissima avventura fatta di poteri soprannaturali e drammi adolescenziali (e di cui troverete qui la recensione). Alla luce di questo successo e della recente uscita del DLC Wavelengths, Deck Nine ha continuato anche in altri modi a supportareis: ...

