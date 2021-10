La noia quando non ci sono partite in tv (Di martedì 5 ottobre 2021) Come ragazzo ho sempre avuto il vizio di rubare nella piazzetta ecologica del mio paese. Vado di notte, scavalco giustamente il cancello. Di solito non trovo niente, per cui ritorno sulla strada. Il problema è che le telecamere sono in funzione. Il giorno dopo i vigili mi chiedono conto dello scavalcamento. Io: “Sì, lo ammetto! Ma non ho rubato niente”. Loro: “Come mai?”. Io: “Non sapevo cosa fare! Non c’erano partire in televisione”. Loro: “Ottima risposta! Il caso è chiuso”. Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Come ragazzo ho sempre avuto il vizio di rubare nella piazzetta ecologica del mio paese. Vado di notte, scavalco giustamente il cancello. Di solito non trovo niente, per cui ritorno sulla strada. Il problema è che le telecamerein funzione. Il giorno dopo i vigili mi chiedono conto dello scavalcamento. Io: “Sì, lo ammetto! Ma non ho rubato niente”. Loro: “Come mai?”. Io: “Non sapevo cosa fare! Non c’erano partire in televisione”. Loro: “Ottima risposta! Il caso è chiuso”.

