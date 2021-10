Incredibile Douglas Costa | gol pazzesco con il Grêmio | VIDEO

(Di martedì 5 ottobre 2021), ex Juventus e Bayern Monaco, autore di un gol fantastico con la maglia del, in Brasile. Ma la sua squadra ha perso ...

Advertising

PianetaMilan : Incredibile @douglascosta, gol pazzesco con il @Gremio | #VIDEO - #Calcio #futebol #Gremio #DouglasCosta -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Douglas

CalcioToday.it

'Lo abbiamo conosciuto come un ragazzo splendido e di una gentilezza. Era riservato e ...2001 lo scontro sulla pista principale fra un executive Cessna Citation CJ2 e un McDonnell...Costa segna a distanza un gol indimenticabile. Ma il gesto tecnico non è sufficiente per vincere la partita contro lo Sport Recife: il Gremio perde 1 a 2Douglas Costa sta facendo rimpiangere i tifosi della Juventus dopo il suo addio: l'incredibile gesto in Brasile lascia tutti a bocca aperta.“Crave” è il nuovo singolo di Olly Alexander (Years &Years) che anticipa l’album “Night Call” in uscita il 7 gennaio 2022, su etichetta Polydor Records /Universal.Prenota l'album digital ...