Il collezionista di carte 2021 | vendetta e redenzione

Leggi su locchiodelcineasta

(Di martedì 5 ottobre 2021) IldiTitolo originale: The Card Counter Anno:Paese: USA, Gran Bretagna, Cina Genere: azione, drammatico, thriller, crime Produzione: Focus Features, LB Entertainment, Astrakan Film AB Distribuzione: Focus Features, Lucky Red Durata: 109 minuti Regia: Paul Schrader Sceneggiatura: Paul Schrader Fotografia: Alexander Dynan Montaggio: Benjamin Rodriguez Jr. Musiche: Robert Levon Been – Giancarlo Vulcano Attori: Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish, Willem Dafoe, Ekaterina Baker, Billy Slaughter, Joel Michaely, Amye Gousset, Alexander Babara, Dylan Flashner, Britton Webb, Bobby C. King, Marlon Hayes. Trailer italiano del film IldiIldiè un film ...