Il blocco di Facebook non è un problema di Zuckerberg. È un problema nostro

"Hello literally everyone", in questa frase che ha raccolto 2.4 milioni di like in poche ore, Twitter ha sintetizzato la giornata di ieri. Per alcune ore Facebook è scomparso da Internet e dalle nostre vite. Tutte le app del colosso di Menlo Park hanno smesso di funzionare e sono rimaste inaccessibili, sbattendoci in faccia quanto sia fragile l'equilibrio creato dalle grandi multinazionali del Tech. Tre miliardi e mezzo di persone, quasi metà della popolazione mondiale, usano Facebook, Whatsapp, Instagram per comunicare con amici e familiari, per guadagnare, distribuire messaggi politici, espandere le proprie attività attraverso la pubblicità e la divulgazione. E ieri non lo hanno fatto. Il blackout ha evidenziato la fragilità del sistema creato da Facebook. Lo usiamo anche per accedere a molte app, basti pensare ai siti Web di ...

