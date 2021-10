GODADDY TALKS 2021 – Come ascoltare online (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il cambiamento delle abitudini proprio grazie alla pandemia, molti imprenditori si sono trovati a dover fronteggiare un nuovo modo di lavorare a partire dall’approccio più online rispetto a quello persona by persona. Ma questo non è stato un male, anzi questi due anni hanno migliorato il modo di vedere in ogni ambito andando ad approcciare ad un nuovo sistema digitale. Quello che è cambiato è il modo di fare impresa adottando nuove forme di comunicazione per rilanciarsi e pubblicizzarsi. Ed è proprio qui che GODADDY ha fornito un grosso supporto aiutando appunto giovani imprenditori a buttarsi nell’e-commerce o in un nuovo modo di fare impresa. Ma chi è GODADDY? Si tratta di una grande piattaforma cloud che gestisce oltre 20 milioni di clienti in tutto il monto e vanta oltre 80 milioni di dominio in gestione. ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il cambiamento delle abitudini proprio grazie alla pandemia, molti imprenditori si sono trovati a dover fronteggiare un nuovo modo di lavorare a partire dall’approccio piùrispetto a quello persona by persona. Ma questo non è stato un male, anzi questi due anni hanno migliorato il modo di vedere in ogni ambito andando ad approcciare ad un nuovo sistema digitale. Quello che è cambiato è il modo di fare impresa adottando nuove forme di comunicazione per rilanciarsi e pubblicizzarsi. Ed è proprio qui cheha fornito un grosso supporto aiutando appunto giovani imprenditori a buttarsi nell’e-commerce o in un nuovo modo di fare impresa. Ma chi è? Si tratta di una grande piattaforma cloud che gestisce oltre 20 milioni di clienti in tutto il monto e vanta oltre 80 milioni di dominio in gestione. ...

Advertising

PrimaCommunica2 : GoDaddy Talks 2021: l’8 ottobre l’ottavo appuntamento dedicato alla start-up Novis Games - LivioAscione : RT @diventavideo: Non perdere il racconto di Novis Games ai GoDaddy Talks, l’azienda che crea videogiochi pensando all’accessibilità https:… - diventavideo : Non perdere il racconto di Novis Games ai GoDaddy Talks, l’azienda che crea videogiochi pensando all’accessibilità - moondo_info : GoDaddy Talks 2021: incontriamo Arianna Ortelli di Novis Games - UBrignone : RT @GoDaddyIT: Per i #GoDaddyTalks 2021 , @Spora incontra il nostro Senior Director per il Sud #Europa, @giasta . Scopriamo la strada che l… -