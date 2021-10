Francia, Lucas e Theo Hernandez: «Abbiamo avuto un’infanzia difficile, per questo siamo qua» (Di martedì 5 ottobre 2021) In conferenza stampa, Lucas e Theo Hernandez hanno parlato della loro felicità nell’essere stati convocati entrambi per la Francia Lucas e Theo Hernandez sono stati entrambi convocati da Deschamps, ct della Francia, per le prossime partite della Nations League. In conferenza stampa i due fratelli hanno raccontato la loro felicità nell’essere insieme in Nazionale. Lucas Hernandez – «Ho guardato la lista dei convocati e ho visto il mio nome fra i difensori e non quello di mio fratello. Poi ho visto che era fra i centrocampisti e l’ho subito chiamato. In famiglia si sono tutti commossi, è un piacere essere qui insieme a lui». Theo Hernandez – «È il lavoro che ha pagato. Non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) In conferenza stampa,hanno parlato della loro felicità nell’essere stati convocati entrambi per lasono stati entrambi convocati da Deschamps, ct della, per le prossime partite della Nations League. In conferenza stampa i due fratelli hanno raccontato la loro felicità nell’essere insieme in Nazionale.– «Ho guardato la lista dei convocati e ho visto il mio nome fra i difensori e non quello di mio fratello. Poi ho visto che era fra i centrocampisti e l’ho subito chiamato. In famiglia si sono tutti commossi, è un piacere essere qui insieme a lui».– «È il lavoro che ha pagato. Non ...

