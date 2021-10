Fisco e catasto: Draghi accelera, conto alla rovescia per la riforma (Di martedì 5 ottobre 2021) Consiglio dei ministri, nel pomeriggio di oggi 5 ottobre, per esaminare la delega alla riforma del Fisco. La cabina di regia del premier Mario Draghi e del ministro dell’Economia, Daniele Franco, farà da camera di compensazione con i capi delegazione di maggioranza. La riforma del catasto Nel disegno di legge delega fiscale ci sarà anche la riforma del catasto che tanto ha agitato i partiti. La riforma del Fisco e del catasto in particolare è uno degli impegni presi dall’Italia con la Commissione europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In base al Piano e alla realizzazione delle riforme previste, il nostro Paese otterrà, o meno, tutti i 191,5 miliardi di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 ottobre 2021) Consiglio dei ministri, nel pomeriggio di oggi 5 ottobre, per esaminare la delegadel. La cabina di regia del premier Marioe del ministro dell’Economia, Daniele Franco, farà da camera di compensazione con i capi delegazione di maggioranza. LadelNel disegno di legge delega fiscale ci sarà anche ladelche tanto ha agitato i partiti. Ladele delin particolare è uno degli impegni presi dall’Italia con la Commissione europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In base al Piano erealizzazione delle riforme previste, il nostro Paese otterrà, o meno, tutti i 191,5 miliardi di ...

