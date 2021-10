Enrico Letta sul fisco | Strappo della Lega gravissimo | Draghi vada avanti

(Di martedì 5 ottobre 2021) “La riforma fiscale è una parte fondamentale del programma di governo, serve per avere i soldi del pnrr, per avere unpiù semplificato, non è un piccola cosa. È grave,loe francamente incomprensibile.Noi chiediamo al premierdi andare”. Cosìin un’intervista al Tg3. Per i ballottaggi, spiega sempre il segretario del Pd, “niente accordi di vertice, sono elezioni per le città, saranno i singoli candidati che parleranno agli elettori e gli elettori dovranno scegliere, non è il secondo tempo di una partita, il ballottaggio è tutta un’altra partita. I nostri candidati saranno convincenti”.

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – L'indicazione che viene del voto è che "noi siamo sulla strada giusta, un centrosinistra che si allarga, mette in campo i candidati migliori, che premia il valore della pros ...
Roma, 5 ott. (LaPresse) - "La riforma fiscale è una parte fondamentale del programma di governo. Serve per avere i soldi del Pnrr, per avere un fisco più ...