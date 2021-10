Elodie è ancora fidanzata con Marracash? Cosa sappiamo del suo stato sentimentale

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tutto sullodi, conduttrice, insieme a Nicola Savino, della puntata di questa sera de “Le Iene”. Torna, a partire da questa sera, in prima serata su Italia 1, il consueto appuntamento con “Le Iene”. Tra le tante novità riguardanti la nuova stagione del programma, la più importante è quella relativa alla conduzione della trasmissione. Nicola Savino sarà affiancato, puntata dopo puntata, da dieci donne diverse, appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport che sono:, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. Questa sera sarà la volta di, al debutto ufficiale come conduttrice televisiva. Di lei, nelle ultime settimane, si è parlato non solo per la ...

posa seducente per un programma eccezionale - FOTO GUARDA QUI>>, il cappottino si apre e ... 'Sei bellissima' commenta qualcuno e poi'Bellissima donna...tu sei bella in tutti i modi......continua a popolare le pagine di gossip per via della sua storia con il collega Marracash . I due stanno insieme o si sono lasciati? Un vero e proprio enigma almeno stando a quanto ...Conosciamo meglio la cantante Elodie, ormai sempre più sulla cresta dell'onda: dall'infanzia complicata ai tatuaggi, passando per alcune curiosità su di lei.Elodie e Marracash si sono lasciati? "Il suo cuore sanguina, lei soffre", l'ultimo gossip sulla coppia ma è mistero sulla loro relazione.