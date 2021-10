Donald Trump esce da TheForbes: non è più tra gli uomini più ricchi d'America (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo 25 anni , per la prima volta, Donald Trump non è più inserito nella classifica di TheForbes400 . L'ex presidente degli Stati Uniti d'America non è più nella lista degli Americani più ricchi e ... Leggi su leggo (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo 25 anni , per la prima volta,non è più inserito nella classifica di400 . L'ex presidente degli Stati Uniti d'non è più nella lista deglini piùe ...

Advertising

MarinellaU : RT @itsmeback_: Quando tutti sapranno cosa ha fatto veramente Trump per noi... Allora l'intero globo terracqueo si inchinerà in rispettoso… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Donald #Trump esce da TheForbes: non è più tra gli uomini più ricchi d'America - leggoit : Donald #Trump esce da TheForbes: non è più tra gli uomini più ricchi d'America - Jimmatthews87 : Rivoglio Donald Trump su Twitter cazzo! Non possiamo fare una petizione? - ORepubblicano : 'BATTEREI TUTTI': Un nuovo sondaggio indica che l'ex presidente Donald Trump è più popolare che mai nello stato chi… -