Coppa di Francia | Tarbes eliminato una ' s' mancante sul Gps

DiMarzio : Quando #whatsappdown è il problema minore: il #Tarbes sbaglia a digitare l'indirizzo del campo sul gps e non arriva… - fradanilo62 : Coppa di Francia, sbagliano città sul navigatore e arrivano a piedi dopo sette ore di viaggio: eliminati… - persemprecalcio : ???? Incredibile storia in Coppa di #Francia, dove il #Tarbes, squadra di sesta divisione, è riuscito a perdere a tav… - cribart : RT @Corriere: Errore al gps, sbagliano paese e perdono a tavolino: la storia fantozziana del Tarbes - SouzaEluam : RT @Corriere: Errore al gps, sbagliano paese e perdono a tavolino: la storia fantozziana del Tarbes -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Francia

Tutto era pronto per la sfida ai rivali del Vabres - l'Abbaye, che valeva la qualificazione al quinto turno delladi. Le tattiche dei rivali erano state analizzate in modo meticoloso: ...Un errore nel digitare sul navigatore è costato l'eliminazione dalladial Tarbes , squadra francese di sesta divisione. Il ritardo è stato di 7 ore, e alla fine l'arbitro ha assegnato la vittoria agli avversari rimasti in attesa, il Vabres - l'Abbaye. Lo ...Parigi, 5 ottobre 2021 - Un errore nel digitare sul navigatore è costato l'eliminazione dalla Coppa di Francia al Tarbes, squadra francese di sesta divisione. Il ritardo è stato di 7 ore, e alla fine ...