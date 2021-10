Clima, la proposta dell’industria navale per raggiungere lo zero netto di emissioni entro il 2050 (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’ICS-International Chamber of Shipping ha presentato all’IMO, autorità di regolamentazione delle Nazioni Unite del settore, i piani con le misure dettagliate urgenti che i governi devono adottare per aiutare l’industria a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. A solo un mese dalla conferenza di punta sulla decarbonizzazione COP26, “Shaping the Future of Shipping”, l’ICS (che rappresenta l’80% dell’industria marittima globale) sta spingendo i governi a raddoppiare l’ambizioso attuale obiettivo dell’IMO, che è quello di ridurre le emissioni derivanti dall’industria marittima globale del 50% entro il 2050. I piani includono un fondo obbligatorio di ricerca e sviluppo per sviluppare tecnologie a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’ICS-International Chamber of Shipping ha presentato all’IMO, autorità di regolamentazione delle Nazioni Unite del settore, i piani con le misure dettagliate urgenti che i governi devono adottare per aiutare l’industria anette di CO2il. A solo un mese dalla conferenza di punta sulla decarbonizzazione COP26, “Shaping the Future of Shipping”, l’ICS (che rappresenta l’80%marittima globale) sta spingendo i governi a raddoppiare l’ambizioso attuale obiettivo dell’IMO, che è quello di ridurre lederivanti dall’industria marittima globale del 50%il. I piani includono un fondo obbligatorio di ricerca e sviluppo per sviluppare tecnologie a ...

