Avio | inaugurato SPTF | centro di eccellenza tecnologica per le attività spaziali

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – È statoquesta mattina a Perdasdefogu (Sardegna) il nuovo(Space Propulsion Test Facility), un polo didestinato allee finanziato da(società quotata sul segmento STAR e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori e sistemi di propulsione per il trasporto spaziale) in collaborazione con MISE e Regione Sardegna. Con il taglio del nastro è statoil nuovo insediamento industriale e, in particolare, il banco di prova LRE (Liquid Rocket Engine) destinato all’esecuzione di test per lo sviluppo e la qualifica di propulsoridi nuova generazione, a basso impatto ambientale (cosiddetti green) basati su propellenti criogenici ad ossigeno ...