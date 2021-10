A Nina Serebrova piacciono i bolidi E non solo

(Di martedì 5 ottobre 2021) A: dalla Dodge alla Porsche. La modella russa ambasciatrice del marchio Philipp Plein ama postare foto noncon macchine di altissimo livello. Ha 34 anni, lunghi capelli corvini, occhi azzurrissimi e un corpo che fa girare la testa a quasi 3 milioni di followers su Instagram. Bielorussa di nascita,è appassionata di fitness e motori, pilota provetta vive da anni in Florida da dove posta scatti molto caldi sotto il sole di Miami e altre località paradisiache. Uno scenario dove l'angelo dell'est sogna e fa sognare. Se ne sono naturalmente accorti numerosi brand, come FasihonNova e Bang, che hanno arruolato lei e il suo scintillante sex appeal.

