Advertising

_Nico_Piro_ : A @dialoghi2021 ho avuto il piacere di confrontarmi sull'Afghanistan con 450 studenti del polo liceale di #Gorizia… - _Nico_Piro_ : Agenda per il fine settimana ?? - 1/10 #Palmanova Teatro G.Modena h18.30 con @nelloscavo a @dialoghi2021 ”dalla Lib… - zazoomblog : Teatro Udine: La bottega del caffè di Carlo Goldoni - #Teatro #Udine: #bottega #caffè #Carlo - IlFriuli : #MichelePlacido inaugura la 25ma Stagione del @TeatroUdine #Udine - udine20 : Teatro Udine: La bottega del caffè di Carlo Goldoni - -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Udine

Udine20 2020

... Il genio di Malignani diventa un libro, si racconta la vera storia della lampadina Cosa fare nel week - end in Friuli? I principali eventi in programma IlNuovo diriparte in presenza e ...... gli speciali buoni spesa aAllagamenti e frane in Friuli dopo l'ondata di maltempo, è in arrivo un altro fronteClubcambia sede, nuovo spazio di aggregazione in via Dante Note ...Quest’anno il ‘fil rouge’ sotteso a unire idealmente tutti gli eventi è il tema “ Dialoghi ”. Un modo per sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto interculturale, che sarà declinato nel ...Un’anteprima che farà da apripista al debutto triestino dello spettacolo, previsto al Teatro Rossetti di Trieste il 12 ottobre, di cui Michele Placido è atteso protagonista nelle vesti del nobile napo ...