Suppletive Roma | Casu | “Unire tutte le forze del centrosinistra”

"L'indicazione è molto chiara: il quadrante nord-ovest ha scelto di avere un deputato di collegio di centrosinistra, che si è presentato con molta umiltà agli elettori e alle elettrici, cercando di costruire un progetto comune per il riscatto di questo territorio". Lo ha detto il segretario del Pd Roma, Andrea Casu, candidato alla Camera nel collegio di Primavalle per le Suppletive, in vantaggio sul candidato del centrodestra.

