Stefano Garzelli | “Pantani era unico | una sera mi disse che…Nibali fa bene a cambiare | Colbrelli un esempio”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Nella terza vita di, già vincitore del Giro d’Italia 2000, in maglia Mercatone Uno, e poi commentatore tv sulla Rai, ci sono la moglie Maria, che ha fatto i tre corsi da direttore sportivo e potrebbe guidare i professionisti; quattro figli maschi (Marco, Luca, Matteo e Leonardo) con due ciclisti e una novantina di giovani dello “Team”, base a Valencia in Spagna (dovee famiglia vivono ormai da 18 anni, ndr), ai quali sta insegnando la vita e i principi dello sport. Nella sua lunga carriera il “Garzo”, classe 1973, s’impose alla Tirreno-Adriatico, nel 2010, due Tre Valli Varesine (2005 e 2006) oltre alle tappe al Giro e alla Vuelta di Spagna. Quando hai compreso, da professionista, dentro di te che la tua passione per il ciclismo sarebbe potuta diventare un ...

Di questo e di altro ha parlato, ex vincitore del Giro d'Italia e commentatore Rai, a Oasport. Bene Nibali a cambiare, Colbrelli esemplare Si parte dalla grande impresa di Sonny ...'Al primo Giro d'Italia nel 1997 al fianco di Marco Pantani e chiusi in nona posizione. Lì a quella corsa ho capito che potevo diventare un buon corridore da corse a tappe.' Qual è stata la ...Stefano Garzelli, vincitore del Giro d'Italia 2000, ha parlato del futuro di Vincenzo Nibali ai microfoni di Oasport: "Ha fatto la storia del ciclismo italiano e non solo. Poter tornare a lottare per ...