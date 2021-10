Romina Power con Albano fra stop & go

Advertising

Dansai75 : RT @RaiRadio2: Buon Compleanno a Romina Power ?? I suoi 70 anni se li porta splendidamente! ?? - il_Conte78 : RT @SkalRockblock: L'Irlanda sta festeggiando i 70 anni di Bob Geldof L'Inghilterra i 70 anni di #Sting L'Italia i 70 anni di Romina Powe… - SkalRockblock : L'Irlanda sta festeggiando i 70 anni di Bob Geldof L'Inghilterra i 70 anni di #Sting L'Italia i 70 anni di Romina… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: - GHERARDIMAURO1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Il cantante di Cellino pronto a sfidare altri grandi personaggi come Morgan e Arisa Per lui si tratta di un ritorno visto che già aveva partecipato al programma insieme all' ex mogliein ...Il 2 ottobreha spento 70 candeline e ha fatto un bilancio delle gioie e dei profondi dolori vissuti nel corso della sua vita.In occasione dei 70 anni di Romina Power, Albano Carrisi le ha fatto un regalo poco gradito. Ecco di quale si tratta.Chi è questa bella bambina? Se non siete riusciti a capire chi è, vi sveliamo noi la sua identità! Ecco di chi si tratta!