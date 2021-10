Quelli che il lunedì: quante puntate, durata e quando finisce (Di lunedì 4 ottobre 2021) quante puntate sono previste per Quelli che il lunedì, lo show con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu in onda su Rai 2 il lunedì sera? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 31 puntate ogni lunedì sera dalle ore 21,20 in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano. La prima è prevista per lunedì 4 ottobre 2021; l’ultima lunedì 2 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: 4 ottobre 2021 Seconda puntata: 11 ottobre 2021 Terza puntata: 18 ottobre 2021 Quarta puntata: 25 ottobre 2021 Quinta puntata: 1 novembre 2021 Sesta puntata: 8 novembre 2021 Settima puntata: 15 novembre 2021 Ottava puntata: 22 novembre 2021 Nona puntata: 29 novembre 2021 Decima puntata: 6 dicembre 2021 Undicesima ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 4 ottobre 2021)sono previste perche il, lo show con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu in onda su Rai 2 ilsera? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 31ognisera dalle ore 21,20 in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano. La prima è prevista per4 ottobre 2021; l’ultima2 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: 4 ottobre 2021 Seconda puntata: 11 ottobre 2021 Terza puntata: 18 ottobre 2021 Quarta puntata: 25 ottobre 2021 Quinta puntata: 1 novembre 2021 Sesta puntata: 8 novembre 2021 Settima puntata: 15 novembre 2021 Ottava puntata: 22 novembre 2021 Nona puntata: 29 novembre 2021 Decima puntata: 6 dicembre 2021 Undicesima ...

