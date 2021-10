Nuove accuse a Facebook, ex dipendente: “Favorisce l’odio per guadagni” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Facebook avrebbe modificato l’algoritmo dopo le elezioni americane del 2020, sostiene l’ex dipendente Frances Haugen Frances Haugen, l’ex dipendente di Facebook (screen 60 minutes)Arrivano delle Nuove e pesanti accuse nei confronti di Facebook. Questa volta non si parla di privacy ma di aver favorito la diffusione dell’odio online. A puntare il dito è Frances Haugen, ex dipendente di 37 anni che in un’intervista a 60 minutes della Cbs ha detto di aver fatto denunce alla Sec, la Consob degli Usa, dove si accusava il social di Mark Zuckerberg di aver nascosto le sue ricerche e i suoi studi in merito. Laureata ad Harvard in ingegneria informatica e assunta nel 2019, la giovane ha spiegato che dopo le elezioni ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 ottobre 2021)avrebbe modificato l’algoritmo dopo le elezioni americane del 2020, sostiene l’exFrances Haugen Frances Haugen, l’exdi(screen 60 minutes)Arrivano dellee pesantinei confronti di. Questa volta non si parla di privacy ma di aver favorito la diffusione delonline. A puntare il dito è Frances Haugen, exdi 37 anni che in un’intervista a 60 minutes della Cbs ha detto di aver fatto denunce alla Sec, la Consob degli Usa, dove si accusava il social di Mark Zuckerberg di aver nascosto le sue ricerche e i suoi studi in merito. Laureata ad Harvard in ingegneria informatica e assunta nel 2019, la giovane ha spiegato che dopo le elezioni ...

Advertising

SorryNs : RT @gustinicchi: L'informatore dovrebbe fare nuove accuse e rivelare la sua identità in un'intervista bomba su 60 Minutes Sunday della CBS.… - missypippi : RT @gustinicchi: L'informatore dovrebbe fare nuove accuse e rivelare la sua identità in un'intervista bomba su 60 Minutes Sunday della CBS.… - Athazzo : RT @gustinicchi: L'informatore dovrebbe fare nuove accuse e rivelare la sua identità in un'intervista bomba su 60 Minutes Sunday della CBS.… - GianandreaGorla : RT @gustinicchi: L'informatore dovrebbe fare nuove accuse e rivelare la sua identità in un'intervista bomba su 60 Minutes Sunday della CBS.… - italiafirst : RT @gustinicchi: L'informatore dovrebbe fare nuove accuse e rivelare la sua identità in un'intervista bomba su 60 Minutes Sunday della CBS.… -