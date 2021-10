Inter, manca la qualità: Calhanoglu chiamato a ribaltare le sue prestazioni (Di lunedì 4 ottobre 2021) Hakan Calhanoglu poco brillante fin qui Dopo l’ottimo esordio nel match contro il Genoa, sembra essere sparito dal raggio d’azione dell’Inter Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco, a parte qualche assist qua e la, non sembra al momento nella miglior forma e le sue prestazioni non positive iniziano ad essere diverse. “Inzaghi sta cercando di proporre un calcio differente e non meno redditizio di quello di Conte ed avrà tempo durante la sosta per perfezionare i meccanismi sui quali sta lavorando, visto che le sensazioni del primo tempo del Mapei hanno preoccupato il tecnico nerazzurro. Ad aver creato problemi sono state le imperfezioni e le imprecisioni con alcuni passaggi sbagliati e situazioni che hanno messo in risalto alcune lacune dei singoli e della manovra corale”. “Infine, sta mancando ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Hakanpoco brillante fin qui Dopo l’ottimo esordio nel match contro il Genoa, sembra essere sparito dal raggio d’azione dell’Hakan. Il giocatore turco, a parte qualche assist qua e la, non sembra al momento nella miglior forma e le suenon positive iniziano ad essere diverse. “Inzaghi sta cercando di proporre un calcio differente e non meno redditizio di quello di Conte ed avrà tempo durante la sosta per perfezionare i meccanismi sui quali sta lavorando, visto che le sensazioni del primo tempo del Mapei hanno preoccupato il tecnico nerazzurro. Ad aver creato problemi sono state le imperfezioni e le imprecisioni con alcuni passaggi sbagliati e situazioni che hanno messo in risalto alcune lacune dei singoli e della manovra corale”. “Infine, stando ...

