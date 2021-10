Il campione di Fortnite AyarBaffo entra a far parte di Exceed

Leggi su esports247

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il gamer più forte di Italia diha appena cambiato squadra!infattia fardel Team. Con questo colpo la squadra italiana inizia ad avere un roster di tutto rispetto anche in campo Europeo.trova infatti nel roster altri grandi giocatori come Artor, Ardi e Belusi. La squadra milanese diventa così di diritto la più forte di tutto il panorama italiano die la vera regina da battere., la cui identità non è ancora stata rivelata alla moltitudine di appassionati di esports, è riuscito a farsi conoscere al grande pubblico grazie al proprio canale Twitch e alle dirette streaming. Vanta diversecipazioni in eventi di spicco dinel panorama europeo ...