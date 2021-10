I contenitori in cartone dimezzano le emissioni

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Può un imballaggio contribuire alla decarbonizzazione del pianeta? Nel caso della risposta è sì. Proprio questa consapevolezza ha spinto un anno fa l’azienda meccanotessile bresciana Lonati a sostituire i vecchi involucri in compensato con il cArtù® della bergamasca Grifal. Una scelta che ha ricadute importanti per l’ambiente: se un contenitore in legno da 102 chili comportava l’emissione di 39 chili di anidride carbonica, un imballo realizzato con cArtù® riesce a dimezzare l’impatto ambientale, fermandosi a 17,3 chili di anidride carbonica.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : contenitori cartone

Affaritaliani.it

Allo stesso modo l'installazione diper la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, come la collaborazione con Comieco - che garantisce il riciclo dei pack in carta e- e ...... un materiale ottenuto dal riciclaggio deiin poliaccoppiati usati per alimenti come i ... Le confezioni della linea Eco Family sono tutte inriciclato. Pennarelli scaricati, è ...Può un imballaggio contribuire alla decarbonizzazione del pianeta? Nel caso del cartone la risposta è sì. Proprio questa consapevolezza ha spinto un anno fa l’azienda meccanotessile bresciana Lonati a ...Continua a Paternò il programma di consegna dei kit completi per la raccolta differenziata porta a porta. La Dusty, società che si occupa del servizio raccolta rifiuti in città, ha organizzato assieme ...