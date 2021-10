Elezioni comunali 2021 Letta | ' Uniti si vince | al centrodestra manca un federatore'

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il segretario del Partito Democratico vede l'unità come il grande errore della desta, a cuiun politico come ...

Advertising

lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: il Partito Democratico è la lista più votata alle elezioni comunali a #Torino,… - fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - lookatbald : RT @lorepregliasco: Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia racco… - qn_lanazione : Elezioni comunali, Lorenzo Alessandrini nuovo sindaco di Seravezza -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Sono 20 le città capoluogo che hanno votato per eleggere il proprio sindaco il 3 e 4 ottobre. Oltre alle grandi sfide di Roma , Milano , Torino , Bologna e Napoli , sono andati alle urne i cittadini ...Se il centrosinistra si dimostra compatto possiamo vincere in Lombardia e anche allepolitiche". Dello stesso avviso anche l'eurodeputato Majorino, che annuncia che per le Regionali del 2023 ..."Non faremo apparentamenti né alleanze. Con noi o con le destre? Non lo decide Letta. La presunzione del Pd che decidono loro chi sta dove è una posizione sbagliata. Deciderò n ...Bussiglieri, già sindaco per 19 anni, aveva chiesto all'elettorato di poter svolgere ancora un mandato. E i cittadini alle urne gli hanno confermato la loro fiducia ...