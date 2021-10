Advertising

repubblica : Elezioni comunali: secondo gli exit poll a Trieste il candidato del centrodestra Dipiazza è in testa (46-50%)… - repubblica : Elezioni comunali: secondo le prime proiezioni a Trieste il candidato del centrodestra Dipiazza è dato al 46,5%, il… - FGuardiella : Comunali: Trieste;Dipiazza,impossibile vincere a primo turno - Cabbot_ : Sto guardando la situazione delle comunali di Trieste perché non voglio che vinca Dipiazza tra i vari motivi nella… - Ansa_Fvg : Comunali: Trieste;Dipiazza,impossibile vincere a primo turno. 'Bellissimo risultato, adesso aspettiamo gli eventi'… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali TriesteDipiazza

"Un bellissimo risultato, sono molto soddisfatto e adesso aspettiamo gli eventi". E' il primo commento del sindaco uscente die candidato del centrodestra, Roberto, sui primi parziali risultati dello spoglio, che lo vedono in testa. Ai cronisti che all'esterno del municipio gli chiedevano se si aspettasse ...... dove non c'è partita, e quello di, più sul filo. Nel ... il candidato del centrodestra Robertosfiora il 50%, ... parte del consorzio Opinio Italia Rai)Bologna, Lepore segue ...(Teleborsa) - Il centrosinistra ha vinto al primo turno a Bologna, Napoli e Milano mentre si va al ballottaggio a Roma e Trieste – dove è avanti il candidato della coalizione di centrodestra – e a Tor ...Unica consolazione per Lega, Fdi e Forza Italia la schiacciante vittoria del forzista Roberto Occhiuto in Regione Calabria. "Abbiamo offerto troppo poco tempo per presentare e far conoscere i candidat ...