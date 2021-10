Cefalù tornerà agli anni Sessanta

Leggi su iodonna

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tour in Sicilia: 10 look per 10 hotel guarda le foto Da italiani, ogni tanto possiamo permetterci di avere un giusto, piccolo moto di orgoglio. La produzione di Indiana Jones 5, ultimo capitolo della saga che vede il ritorno di Harrison Ford – e che vedrà la luce il 29 luglio 2022 – da domani farà anche tappa in Sicilia. Dopo aver cominciato le riprese qualche mese fa in Inghilterra, dal 5 al 10 ottobre, infatti, la troupe girerà alcune scene in diversi luoghi tra i più suggestivi dell’isola. Leggi anche › Harrison Ford contro Trump: «Gli Stati Uniti ...