Ascolti Tv analisi 3 ottobre | Pizzofalcone scherza con Papi Fazio fa il solito | Atalanta-Milan sveglia Dazn Boom con Colbrelli alla Roubaix

(Di lunedì 4 ottobre 2021)MotoGp, GP delle Americhe: 600mila live su Sky alle 21.00 e 655mila su Tv8 alle 23. Altro che Alessandro Cattelan la sua ‘sperimentalità’ per il target anziano. E’ bastato Alessandro Gassmann per riportare Rai1 al successodomenica sera, 3, in un contesto concorrenziale non banale. Contro I Bastardi diriposizionati a ragion veduta in questa collocazione strategica, c’era sempre, infatti, Scherzi a parte. Ma c’era pure il possibile fuoco amico di Rai3, dove ha esordito la nuova stagione di Che tempo che fa, con Fabioche ha convocato ilRoberto Burioni, ma anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, senza contare quindi la presenza virtuale di Brian May (che si aggiungecollana di ospiti stranieri di prima grandezza ...