Anche De Luca si schiera con Koulibaly, Osimhen e Anguissa (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Il razzismo è un cancro violento": è così che Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, decide di schierarsi dalla parte di Koulibaly, Anguissa e Osimhen dopo gli insulti ricevuti. Non è la prima volta che in Italia si assiste a scene di razzismo negli stadi. Per questo, dopo l'episodio verificatosi dopo Fiorentina-Napoli, Anche De Luca ha scelto di scendere in campo contro le discriminazioni attraverso un post su Facebook dove esprime il suo pensiero al riguardo: "Un abbraccio fortissimo a Koulibaly, a Osimhen ed Anguissa, che hanno subito violenti insulti razzistici in occasione della vittoriosa gara del Napoli a Firenze. Apprezzo moltissimo la compostezza e la dignità della loro reazione; stanno ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Il razzismo è un cancro violento": è così che Vincenzo De, presidente della Regione Campania, decide dirsi dalla parte didopo gli insulti ricevuti. Non è la prima volta che in Italia si assiste a scene di razzismo negli stadi. Per questo, dopo l'episodio verificatosi dopo Fiorentina-Napoli,Deha scelto di scendere in campo contro le discriminazioni attraverso un post su Facebook dove esprime il suo pensiero al riguardo: "Un abbraccio fortissimo a, aed, che hanno subito violenti insulti razzistici in occasione della vittoriosa gara del Napoli a Firenze. Apprezzo moltissimo la compostezza e la dignità della loro reazione; stanno ...

