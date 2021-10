Milan, Tonali: «Ottima partita, gol indimenticabile. Scudetto? Non ne parliamo» (Di domenica 3 ottobre 2021) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Atalanta Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. «Dopo il 2-3 ci siamo spaventati ma ormai era finita. Abbiamo fatto un’Ottima partita. Siamo andati forti nonostante un po’ di stanchezza dopo la Champions League. Abbiamo dato tutto in campo e siamo soddisfatti per questa vittoria. Il gol? Ho segnato contro una grandissima squadra che significa tanto per me e lo porterò dentro per sempre. Adesso continuiamo così. Se vieni a Bergamo e giochi una partita del genere vuol dire che sei sulla strada giusta. Scudetto? Non parliamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Sandro, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Atalanta Sandro, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. «Dopo il 2-3 ci siamo spaventati ma ormai era finita. Abbiamo fatto un’. Siamo andati forti nonostante un po’ di stanchezza dopo la Champions League. Abbiamo dato tutto in campo e siamo soddisfatti per questa vittoria. Il gol? Ho segnato contro una grandissima squadra che significa tanto per me e lo porterò dentro per sempre. Adesso continuiamo così. Se vieni a Bergamo e giochi unadel genere vuol dire che sei sulla strada giusta.? Non...

