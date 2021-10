Lazio Women | esonerata Carolina Morace

Leggi su sportface

(Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo la sconfitta arrivata sul campo del Sassuolo (3-0) laha esonerato l’allenatrice, protagonista di un inizio di stagione molto deludente. Dopo cinque giornate, infatti, le biancocelesti occupano l’ultimo posto in classifica con zero punti, venti gol subiti e solo tre fatti. Insieme a, via anche la vice Nicola Jane Williams. SportFace.