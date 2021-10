Basket femminile, 1^giornata Serie A1 2021-2022: Schio e Ragusa vincono agevolmente, Moncalieri fa subito festa (Di domenica 3 ottobre 2021) Si è chiuso l’Opening Day della Serie A1 di Basket femminile. Erano tre le partite di questa domenica per completare la prima giornata di campionato. Vittoria agevole per il Famila Schio, che prosegue nel suo ottimo momento dopo la conquista della Supercoppa. Le venete hanno superato 68-46 la Gesam Gas&Luce Lucca in un match che si è deciso nel secondo tempo (parziale 45-21). Ottima prestazione per il Famila di Kitija Laksa (15 punti) ed anche di Costanza Verona con 13 punti. Tutto molto semplice anche per la Passalacqua Ragusa, che ha dominato contro l’Allianz Geas Sesto San Giovanni. Le siciliane si sono imposte per 75-43 in un’altra partita che si è decisa dopo l’intervallo, con un terzo quarto da 24-10. Miglior marcatrice Asia Taylor con 22 punti. Grandissima festa a ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) Si è chiuso l’Opening Day dellaA1 di. Erano tre le partite di questa domenica per completare la prima giornata di campionato. Vittoria agevole per il Famila, che prosegue nel suo ottimo momento dopo la conquista della Supercoppa. Le venete hanno superato 68-46 la Gesam Gas&Luce Lucca in un match che si è deciso nel secondo tempo (parziale 45-21). Ottima prestazione per il Famila di Kitija Laksa (15 punti) ed anche di Costanza Verona con 13 punti. Tutto molto semplice anche per la Passalacqua, che ha dominato contro l’Allianz Geas Sesto San Giovanni. Le siciliane si sono imposte per 75-43 in un’altra partita che si è decisa dopo l’intervallo, con un terzo quarto da 24-10. Miglior marcatrice Asia Taylor con 22 punti. Grandissimaa ...

