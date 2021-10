Atalanta-Milan 2-3, Pioli: “Scudetto? Possiamo dire la nostra” (Di domenica 3 ottobre 2021) “Scudetto? Giusto cavalcare l’entusiasmo ma con rispetto degli avversari. Se continuiamo così, Possiamo dire la nostra. Dobbiamo giocare per vincere ogni singola partita. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, è una vittoria pesante che chiude un periodo impegnativo. Stiamo crescendo e dobbiamo continuare così”. Così l’allenatore del Milan, Stefano Pioli ha parlato dopo la vittoria per 3-2 sul campo dell’Atalanta. Prestazione maiuscola per i rossoneri che subiscono due gol nel finale: “Sul gol di Pasalic c’era un fallo clamoroso – spiega il tecnico ai microfoni di Dazn – Non capisco, ma non mi interessa perché sono troppo felice per la vittoria”. Apre Calabria dopo 1’, raddoppia Tonali e infine chiude Leao: “Possiamo permetterci dei rischi, la ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) “? Giusto cavalcare l’entusiasmo ma con rispetto degli avversari. Se continuiamo così,la. Dobbiamo giocare per vincere ogni singola partita. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, è una vittoria pesante che chiude un periodo impegnativo. Stiamo crescendo e dobbiamo continuare così”. Così l’allenatore del, Stefanoha parlato dopo la vittoria per 3-2 sul campo dell’. Prestazione maiuscola per i rossoneri che subiscono due gol nel finale: “Sul gol di Pasalic c’era un fallo clamoroso – spiega il tecnico ai microfoni di Dazn – Non capisco, ma non mi interessa perché sono troppo felice per la vittoria”. Apre Calabria dopo 1’, raddoppia Tonali e infine chiude Leao: “permetterci dei rischi, la ...

