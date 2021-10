A Nettuno una sede per i volontari dell’Unitalsi della sottosezione di Albano (Di domenica 3 ottobre 2021) Nettuno – Una sede a Nettuno per i volontari dell’Unitalsi-sottosezione di Albano. Con la delibera di Giunta n.153 del 29 settembre 2021 è stato demandato all’Ufficio Demanio e Patrimonio del Comune di Nettuno di individuare un locale idoneo, nella disponibilità dell’Ente, da assegnare in comodato d’uso gratuito all’Unitalsi-sottosezione di Albano. “I volontari dell’Unitalsi della sottosezione di Albano – spiega il vicesindaco con delega al Patrimonio Alessandro Mauro – sono stati in prima linea da marzo 2020 nella lotta contro il coronavirus. Hanno confezionato e consegnato pacchi alimentari (servizio che continua a tutt’oggi), ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 ottobre 2021)– Unaper idi. Con la delibera di Giunta n.153 del 29 settembre 2021 è stato demandato all’Ufficio Demanio e Patrimonio del Comune didi individuare un locale idoneo, nella disponibilità dell’Ente, da assegnare in comodato d’uso gratuito all’Unitalsi-di. “Idi– spiega il vicesindaco con delega al Patrimonio Alessandro Mauro – sono stati in prima linea da marzo 2020 nella lotta contro il coronavirus. Hanno confezionato e consegnato pacchi alimentari (servizio che continua a tutt’oggi), ...

Advertising

unitalsi_stampa : A #Nettuno una sede per i volontari #Unitalsi della sottosezione di Albano - erounospaccato : @FORG0DSAK3S @fermisothomas non posso esprimere una mia opienien che mi insultare me ne vado su nettuno ciao - Esterin62237737 : RT @annamariamoscar: - annamariamoscar : - ilClandestinoTW : Scontro tra un camion e una Panda, auto ribaltata a Tre Cancelli a Nettuno -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno una Roma, dossier Mafie nel Lazio: spuntano le piazze di spaccio date in affitto dai clan Il crimine a Roma e nel Lazio si evolve come una grande holding del malaffare. Tra clan emergenti e faide scandite dal piombo, si fanno largo i ... Nettuno), senza tralasciare le pesanti contaminazioni ...

Oroscopo di oggi 3 ottobre 2021 Nettuno è in quadrato: occhio ai malintesi che potrebbero nascere con il partner o con un amico. ... Fate una cernita tra gli amici. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani SCOPRI COSA PREVEDE L'...

A Nettuno una sede per i volontari dell'Unitalsi della sottosezione di Albano Il Faro online Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 ottobre Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 ottobre. Quadro generale mediamente positivo perché Plutone, Marte, Mercurio e Sole vi ostacoleranno ...

Torre Pedrera Falcons conquista lo Scudetto U15 Baseball Una vittoria per 8-2 al sesto inning nella finale contro l'Academy of Nettuno Baseball regala al Torre Pedrera lo Scudetto U15 Baseball ...

Il crimine a Roma e nel Lazio si evolve comegrande holding del malaffare. Tra clan emergenti e faide scandite dal piombo, si fanno largo i ...), senza tralasciare le pesanti contaminazioni ...è in quadrato: occhio ai malintesi che potrebbero nascere con il partner o con un amico. ... Fatecernita tra gli amici. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani SCOPRI COSA PREVEDE L'...Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 ottobre. Quadro generale mediamente positivo perché Plutone, Marte, Mercurio e Sole vi ostacoleranno ...Una vittoria per 8-2 al sesto inning nella finale contro l'Academy of Nettuno Baseball regala al Torre Pedrera lo Scudetto U15 Baseball ...