Torino-Juventus 0-1. Le statistiche del match (Di sabato 2 ottobre 2021) Torino-Juventus 0-1, incontro valido per la settima giornata di Serie A. La Juventus ha tenuto la porta inviolata in una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso marzo (3-0 v Spezia) – interrotta una striscia di 20 gare consecutive con almeno un gol subito. Manuel Locatelli ha segnato due gol in sette presenze in questa Serie A: solo nella scorsa stagione (quattro) ha realizzato più reti in un singolo campionato. Manuel Locatelli ha segnato in due presenze di fila per la prima volta nella sua carriera in Serie A. Il Torino ha schierato oggi la sua formazione titolare più giovane in una partita di Serie A (24 anni e 45 giorni) dal maggio 1996 contro la Lazio. La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per la prima ... Leggi su footdata (Di sabato 2 ottobre 2021)0-1, incontro valido per la settima giornata di Serie A. Laha tenuto la porta inviolata in una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso marzo (3-0 v Spezia) – interrotta una striscia di 20 gare consecutive con almeno un gol subito. Manuel Locatelli ha segnato due gol in sette presenze in questa Serie A: solo nella scorsa stagione (quattro) ha realizzato più reti in un singolo campionato. Manuel Locatelli ha segnato in due presenze di fila per la prima volta nella sua carriera in Serie A. Ilha schierato oggi la sua formazione titolare più giovane in una partita di Serie A (24 anni e 45 giorni) dal maggio 1996 contro la Lazio. Lanon ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro ilper la prima ...

Advertising

433 : Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - Eurosport_IT : LOCATELLI DECIDE IL DERBY ???? Gol pesantissimo dell'ex Sassuolo che regala alla Juventus la vittoria di misura ne… - LauraGrimi : RT @SkySport: #Juventus, #Locatelli: 'Emozione fantastica, siamo un gruppo incredibile' #SkySport - RiccardoTom13 : RT @SkySport: Torino, la carica dei tifosi per il derby contro la Juventus #SkySport #SkySerieA #Torino #TorinoJuventus -