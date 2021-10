Ora è TikTok che domina tra i social: raggiunti 1 miliardo di utenti attivi a mese (Di sabato 2 ottobre 2021) Ci siamo: era ormai questione di quando e non di se, TikTok è ufficialmente l’app social tra le più utilizzate al mondo, con la sbalorditiva cifra di 1 miliardo di utenti attivi al mese. TikTok (Adobe Stock)Nata pochi anni fa, ha subìto un’esplosione vera e propria durante il primo lockdown. TikTok, il social network cinese dei video, è ufficialmente entrata nell’olimpo delle app più scaricate ed utilizzate al mondo con oltre 1 miliardo di utenti attivi mensilmente. Una cifra sbalorditiva che solo pochissimi servizi oltre a TikTok possono vantare. Il motivo? La sua capacità di ipnotizzare gli utenti con puro e semplice intrattenimento. Una peculiarità ... Leggi su computermagazine (Di sabato 2 ottobre 2021) Ci siamo: era ormai questione di quando e non di se,è ufficialmente l’apptra le più utilizzate al mondo, con la sbalorditiva cifra di 1dial(Adobe Stock)Nata pochi anni fa, ha subìto un’esplosione vera e propria durante il primo lockdown., ilnetwork cinese dei video, è ufficialmente entrata nell’olimpo delle app più scaricate ed utilizzate al mondo con oltre 1dimensilmente. Una cifra sbalorditiva che solo pochissimi servizi oltre apossono vantare. Il motivo? La sua capacità di ipnotizzare glicon puro e semplice intrattenimento. Una peculiarità ...

