Highlights Brindisi-Sassari 89-80 | basket Serie A1 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 2 ottobre 2021) Glidi Happy Casa-Banco di Sardegna89-80, match valevole per la seconda giornata dellaA1di. Serata da incorniciare per Raphael Gaspardo, autentico trascinatore dei pugliesi con 29 punti e un incredibile 88% dall’arco dei tre punti.prova a rimanere in partita, ma senza mai riuscire a ricucire il break iniziale diche riscatta così la sconfitta della prima giornata a Trieste. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA E TABELLINO GLISportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Brindisi

Sportface.it

OM - Galatasaray sospesa per lancio fumogeni/ Video 9 minuti di stop in Europa League Sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro italiano Marco Di Bello, proveniente dalla sezione di, ha ...Il video con glidi Allianz Pallacanestro Trieste - Happy Casa84 - 82 , sfida valida per la prima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La partenza degli ospiti è veemente manon ...Basket, Serie A1 2021/2022 seconda giornata: il video con gli highlights del match tra Brindisi e Sassari. Gaspardo da sogno al PalaPentassuglia ...Happy Casa Brindisi comunica la chiusura della fase di campagna abbonamenti ‘Al nostro posto’ per assistere alle partite interne di Legabasket Serie A 2021/22. I cento posti residui, messi in vendita ...